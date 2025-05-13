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Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya-Elazığ karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan Y.C. idaresindeki 38 AGA 202 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Aracın ters döndüğü kazada sürücü ile birlikte S.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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