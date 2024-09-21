Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çalışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ali Ş. idaresindeki 44 ADK 131 plakalı otomobil, Erkenek çıkışında su fabrikası civarında yolun karşısında bulunan bahçesine gitmek için dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette gelen Yılmaz U. idaresindeki 23 AL 131 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz U. ile yolcu Cuma Ali Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA