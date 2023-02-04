Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı istikametine seyir halinde olan H.A. (30) idaresindeki 60 KR 666 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı yönden gelen E.Ö.'nün (29) kullandığı 44 ACL 226 plakalı otomobil tünel içerisinde çarpıştı. Kazada H.A. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Gölbaşı Doğanşehir Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.