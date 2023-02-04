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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman-Gölbaşı istikametine seyir halinde olan H.A. (30) idaresindeki 60 KR 666 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı yönden gelen E.Ö.'nün (29) kullandığı 44 ACL 226 plakalı otomobil tünel içerisinde çarpıştı. Kazada H.A. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Doğanşehir Malatya 3. Sayfa Haberler

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