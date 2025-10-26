Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Malatya-Darende karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüje çarparak ağaçlık alana savruldu. Kazada bir yolcu yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak ağaçlık alana savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Malatya- Darende karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. C. (43) idaresindeki 44 AHG 620 plakalı hafif ticari araç Malatya yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj bordürlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeritteki ağaçlık alana savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan F. C. (53) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

