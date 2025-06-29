Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya-Akçadağ yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 75 yaşındaki D. K. yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yol çalışması alanına düştü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Malatya- Akçadağ yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde H. C. (56) idaresindeki 46 T 3041 plakalı otomobil, Akçadağ istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken Aydınlar mevkiinde bulunan yol çalışması alanına geldiği sırada trafik dubalarına çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, düşük kotta bulunan çalışma alanına düştü.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan D. K. (75) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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