Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya - Ankara Yolu İkizce Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, mikser aracın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ankara Yolu İkizce Mahallesi'nde mikser aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya - Ankara Yolu İkizce Mahallesi Maski mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail C. (59) idaresindeki 07 GL 204 plakalı mikser araç, Ankara istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Miraç F. (19) yönetimindeki 44 EF 132 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Miraç F. yaralandı.

Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yol bir süre kontrollü olarak açık tutulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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