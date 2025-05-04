Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Gül A.B. idaresindeki araç, traktörün arkasına bağlı pulluğa çarparak kaza yaptı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 05.50 sıralarında, Gül A.B. (40) idaresindeki 07 YD 1111 plakalı araç, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken, D-850-10 karayolunda aynı yönde ilerleyen Ali Ç. yönetimindeki 44 FA 709 plakalı traktörün arkasına bağlı pulluğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Gül A.B. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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