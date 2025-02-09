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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolu Barguzu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Barguzu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir eden D.A. idaresindeki 02 ABG 293 plakalı otomobil ile T.G. yönetimindeki 23 AFJ 194 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada D.A. yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık sevk ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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