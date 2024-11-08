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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde seyreden 44 FJ 759 plakalı otomobil ile 44 AED 085 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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