Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Zaviye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari bir araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA