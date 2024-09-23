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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Zaviye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari bir araçla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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