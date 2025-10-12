Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Ö. (60) idaresindeki 44 AGY 099 plakalı hafriyat kamyonu karşı yönden gelen C.D. (44) yönetimindeki 06 RHF 61 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Kasım Dayan (71) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Dayan hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA