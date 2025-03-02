Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya-Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırıma, ardından bir duvara çarparak durdu. Kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Kerem Yüksel (19) yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kerem Yüksel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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