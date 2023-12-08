Malatya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

- Üç aracın karıştığı kazada: 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da, üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elalmış sokak üzerinde seyir halinde olan T.T. idaresindeki 73 EB 928 plakalı pikap ile H.M.D. yönetimindeki 44 T 0003 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan ticari araç park halindeki H.K.'ya ait 27 AET 89 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada H.M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.