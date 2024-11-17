Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 39 yaşındaki otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarına Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.M.S. yönetimindeki 44 BG 133 plakalı halk otobüsü ile Tuğrul Aluçlu (39) idaresindeki 44 BE 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir

İşte istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt'un yeni partisi

 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretine Türkiye'den izin çıkmamış

 AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için 'FETÖ' benzetmesi

AK Partili Varank'tan teğmenler için dikkat çeken "FETÖ" benzetmesi
Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt

"1 milyar liraya tek bir logo" iddiasına bankadan yanıt var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi? Uzak Şehir oyuncuları kimdir? Serdar Tunagür kimdir? Terörist Serdar Tunagür yakalandı mı? Nihat Zeybekci Atatürk sözleri ne, Atatürk' ne dedi (AK Parti)? Teşkilat 121. bölüm fragmanı yayınladı mı? Teşkilat 120. bölüm tek parça full HD izle! Teşkilat CANLI izle! TRT 120. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün kim potada? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Teğmen Ebru Eroğlu ihraç oldu mu? İlay Aksoy kimdir? İlay Aksoy Demokrat Parti başkanlık adayı oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.