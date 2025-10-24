Haberler

Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1'i Ağır, 2 Yaralı
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi 2. OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. idaresindeki 23 DY 315 plakalı otomobil ile A.S.Ö. yönetimindeki 44 FD 757 plakalı araç çarpıştı. Kazada F.S ile Y.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
