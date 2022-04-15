Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Battalgazi İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 190 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 20 adet obje ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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