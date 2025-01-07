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Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 15 heykel ve diğer tarihi eserlerden oluşan toplam 19 parça ele geçirildi.

Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ocak'ta Yeşilyurt ilçesindeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 15 heykel (Meryem Ana, muhafız, haç, kral figürlü heykeller), 2 bilezik, 1 biblo ve 1 küp olmak üzere toplam 19 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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