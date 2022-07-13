Malatya'da şüpheli valiz alarmı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da şüpheli valiz alarmı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Malatya'da şüpheli valiz alarmı Malatya'da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Malatya'da şüpheli valiz alarmı

MALATYA - Malatya'da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Olay, 18.00 sularında Eski Belediye hizmet binasının bulunduğu Emekliler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde çimlerin üzerinde siyah bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valiz içerisinde elbise çıktı. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title