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Malatya'da sokağa yıldırım düştü, 1 kişi yaralı

Malatya'da sokağa yıldırım düştü, 1 kişi yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya genelinde aralıklarla devam eden yağışla birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Çayır Sokağa yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu K.Ö. (22) isimli genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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