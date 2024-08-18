Malatya'da silahlı saldırı: Genç yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek Sokak'ta dağlık alanda A.A.'ya (26) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Sol bacağına kurşun isabet eden genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs, polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını ileri sürerken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA