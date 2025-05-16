Malatya'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

Malatya'da Silahlı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı
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Malatya'da bir genç, yolda yürürken iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan S.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen 25'li yaşlardaki S.K.'ya yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan S.K. bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayın zanlılarını tanımadığını belirttiği öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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