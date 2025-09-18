Haberler

Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir silahlı kavga sonucu bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından zanlı kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde yaşanan tartışma sırasında açılan ateş sonucu Ö.P. bacağından yaralanırken, zanlı araçla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kendisini yaralayan kişileri tanımadığını belirttiği öğrenildi.

Olay yerinde 3 adet boş kovanın bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

