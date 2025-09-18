Malatya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerinde yaşanan tartışma sırasında açılan ateş sonucu Ö.P. bacağından yaralanırken, zanlı araçla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kendisini yaralayan kişileri tanımadığını belirttiği öğrenildi.

Olay yerinde 3 adet boş kovanın bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA