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Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede polis ve sağlık ekipleri görev aldı, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar havada uçuştu. Meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samyeli Sokak üzerinde bulunan parkta A.A., E.Ö. ile M.B., B.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan A.A. ve E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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