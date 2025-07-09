Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi koluna isabet eden kurşunla yaralanırken, olayın zanlısı bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın zanlısının yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! 4 süt şirketine rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.