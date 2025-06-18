Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otoparkta karşılaşan ve aralarından husumet bulunan E.D. ile F.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.T., yanında bulundurduğu silahla E.D.'yi yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri F.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA