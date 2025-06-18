Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir otoparkta meydana gelen silahlı kavgada E.D. yaralandı. Kavga, husumetli iki kişi arasında tartışmanın büyümesi sonucu çıktı. Yaralı E.D. hastaneye kaldırıldı, polis F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otoparkta karşılaşan ve aralarından husumet bulunan E.D. ile F.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.T., yanında bulundurduğu silahla E.D.'yi yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri F.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa