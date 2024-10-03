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Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, F.T. ile E.K. arasında meydana geldi. F.T.'nin tüfekle açtığı ateş sonucu E.K. yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Adıyaman Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. F.T. ile E.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.T. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu E.K. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, E.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kartuş bulurken zanlı F.T. suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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