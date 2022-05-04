MALATYA (İHA) - Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

MALATYA - Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültü sağanak uyarısının ardından, Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte bayram süresince aralıklarla devam eden sağanak yer yer doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.