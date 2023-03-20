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Malatya'da sel nedeniyle taşan göldeki balıklar karaya vurdu

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da sel nedeniyle taşan göldeki balıklar karaya vurdu

Deprem bölgesi Malatya'da etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar göle döndü.

Deprem bölgesi Malatya'da etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar göle döndü. Akçadağ ilçesinde ise taşan göldeki balıklar karaya vurdu.

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış etkisini arttırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisi süren sağanak birçok noktada sele dönüşürken, Akçadağ, Kuluncak, Yeşilyurt, Battalgazi ilçelerinde çok sayıda dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Akçadağ'ın Aktepe Mahallesi'nde Lökomar mevkiinde taşan göldeki yüzlerce balık ise karaya vururken, sağanak yağışların gün boyu kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MALATYA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Deprem 3. Sayfa Haberler

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