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Malatya'da sağanak etkili oluyor

Malatya'da sağanak etkili oluyor

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da sağanak yağış etkisini sürdürürken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Malatya'da sağanak yağış etkisini sürdürürken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, enkaz kaldırma çalışmalarına ise yağışlı havaya rağmen devam edildi.

Kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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