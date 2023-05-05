Malatya'da polisten hırsızlara suçüstü

Malatya'da bir markette 25 bin TL değerinde gıda malzemesi çaldıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir marketten 25 bin TL değerinde gıda malzemesi çalındı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalarda 3 zanlıyı çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından Fırat Mahallesi'nde bir ikametten 1 adet kombi, 1 adet bulaşık makinesi, 1 adet klima çalınması olayı ile şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan denetimlerde ise bir miktar uyuşturucu madde, toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikatlar sürüyor. - MALATYA