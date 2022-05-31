Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

Malatya'da hırsızlık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayları ile gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde ikametlerde birden fazla hırsızlık ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarına karıştıkları belirlenen G. G., M. T., C. K., U. K., K. O. ile O. A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa