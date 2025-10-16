Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde park halinde bulunan bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir park halinde olduğu öğrenilen 27 ME 673 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA