Malatya'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Malatya'da park halaindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Göğen Sokak üzerinde park halinde bulunan bir midibüsün motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA