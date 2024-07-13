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Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Akçadağ ilçesinin Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 61 yaşındaki H.K. yönetimindeki 44 AGH 299 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte yolun dışına çıkarak şarampole yuvarlandı.

Aracın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü H.K. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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