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Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Hüseyin G. idaresindeki 02 HL 553 plakalı otomobil, Mustafa C. idaresindeki 06 KJC 43 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin G. ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Miraç G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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