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Malatya'da Okul ve Yurt Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Yapıldı

Malatya'da Okul ve Yurt Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Yapıldı
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Malatya'da 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 374 şahıs ve 180 araç sorgulanarak öğrenci güvenliği sağlamak amacıyla geniş çaplı kontroller yapıldı. Ayrıca, öğrenci servis araçları da denetlendi.

Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 374 şahıs ve 180 araç sorgulanırken, öğrenci servis araçlarına yönelik de kontroller yapıldı.

Malatya'da okul önleri ve yurt çevrelerinde suç işleme amacıyla bulunan şahıslara karşı 26-27 Aralık 2024 tarihlerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacının öğrencileri uyuşturucu, terör, narkotik ve asayiş suçlarından korumak, aranan şahıs ve araçları yakalamak ve genel güvenliği sağlamak olduğu açıklandı.

19 okul çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde, 374 şahıs ve 180 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araca cezai işlem uygulandı. 11 yurt çevresinde ise yapılan denetimlerde 323 şahıs ve 120 araç sorgulandı. Bu denetimlerde de 3 araca cezai işlem uygulandı.

Öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler

Öğrencilerin taşımacılık güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iki ayrı uygulamada, 36 servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 3 araç sürücüsüne de cezai işlem yapıldı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, okul ve yurt çevrelerinde suç unsurlarını engellemek ve çocukların güvenliğini sağlamak adına yapılan bu denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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