Malatya'da öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, dere yatağına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun O. (39) idaresindeki 44 S 6273 plakalı öğrenci servisi, sürücünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile Y.S. (11), E.S. (15), D.S. (17) ve E.İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Y.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA