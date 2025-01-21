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Malatya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Malatya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir müstakil evin çatısında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi Turgut sokakta bulunan bir evin çatısında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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