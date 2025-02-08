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Malatya'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı

Malatya'da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
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Malatya-Adıyaman karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi. Olayda 11 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 J 3345 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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