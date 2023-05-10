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Malatya'da korkutan çadır yangını

Malatya'da korkutan çadır yangını

3. Sayfa Haberleri

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir çadırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çilesiz Caddesi üzerinde bir çadırda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kimsenin içerisinde bulunmadığı, alev alev yanan çadır itfaiye tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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