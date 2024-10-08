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Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 5 Yaralı
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Malatya-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Refüje çarpan otomobil takla atıp metrelerce sürüklendi: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 AGR 198 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak metrelerce savruldu. Aracın ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

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