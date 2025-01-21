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Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Alev Aldı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Alev Aldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kaza yaparak alev aldı. Yaralanan olmadığı bildirilen kazada, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yapan otomobil alev aldı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mezarlık Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yara almazken, araç alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafında yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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