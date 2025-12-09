Haberler

Malatya'da bir kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yakınları tarafından kaldığı konteynerde başından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bir pompalı tüfek bulundu.

Olay, saat 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Yarımcahan - Cevizaltı Hobi Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya (32) ulaşamayan yakınları konteynere geldiklerinde genci kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında tek kurşun girişinin bulunduğu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın gerçekleştiği bölgede bir adet kısa dipçikli bir pompalı tüfek bulunurken cenaze Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

