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Malatya'da Konteyner Kentte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken olayda kimse yaralanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken olayda kimse yaralanmadı.

Olay, 11.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F - Bloktaki bir konteynerin arka kısmında bulunan çekyat henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tutuşarak yandı. Yangın kısa sürede çevredeki iki konteynere sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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