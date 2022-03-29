Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi - Haberler

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Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildiMALATYA Malatya'da kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla bir apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

MALATYA Malatya'da kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla bir apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, saat 20.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan ve 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatlama meydana geldi. Kolonlardaki çatlama sonrası yetkililer tarafından apartman boşaltılırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mühürlenerek, tahliye edilen binayla ilgili açıklamalarda bulunan Hacı Abdi Mahalle muhtarı Mehmet Çolak, apartmanın Sivrice depreminde orta hasarlı olarak belirlendiği, bugün akşam saatlerinde ise kolonlarda yaşanan çatlama sonrası apartmanın tahliye edilerek mühürlendiğini söyledi.

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

Malatya'da bir apartman kolonlarından çatlama yaşandığı iddiasıyla tahliye edildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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