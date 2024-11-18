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Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Malatya'da kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın altında kalarak şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için tören düzenlendi.

Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Tatari mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında kalarak olay yerinde şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz (35) için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Beykoz için düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Erman Kiraz, 7. Ana jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.

Aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende polis memuru Beykoz'un özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin acısının yüreklere sığmadığını kaydederek, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken Çankal, polis memuru Lütfü Beykoz'un makamların en yükseği şehitlik makamına eriştiğini ifade ederek, şehidi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Daha sonra okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla birlikte şehit polis memuru Beykoz'un naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Akçadağ ilçesine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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