Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Malatya'da Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cesedi Bulundu, 3 Şahıs Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağatur'un cesedi, 10 yıl sonra bir inşaat temelinde bulundu. Olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı ve yeni görüntüler paylaşıldı.

Cesedi inşaat temelinde bulunan Hüseyin Bağatur olayı ile ilgili 3 şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da kayıp olarak aranırken 10 yıl sonra cesedi bir inşaat temelinde bulunan Hüseyin Bağatur olayı ile ilgili 3 şahıs tutuklandı. Öldürülen Bağatur'un gömüldüğü yerin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Malatya'da 2014 yılında kaybolan Hüseyin Bağatur'un cesedi, 10 yıl sonra Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede yapılan kazı çalışmalarıyla bulundu. Olayla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma ve çalışma yapıldı. Savcılık ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayla ilgili 3 şahıs yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan kazılarda sonuç alınamadı

2015 yılından bu yana resmi kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunması için uzun yıllar boyunca saha ve teknik çalışmalar yürütüldü. 2021 yılında şüphelilerden H.G. ve A.R.T.'nin evlerinde yapılan kazılardan sonuç alınamazken, olayla ilgili araştırmalar derinleştirildi. Şüphelilerden A.R.T.'nin kaybolma gününde bir bahçede inşaat yaptırdığı tespit edildi ve bu bilgi, soruşturmayı farklı bir yöne sevk etti.

İnşaat temeline gömülü kemik parçaları bulundu

17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde bahçede gerçekleştirilen kazılarda, inşaat temeline gömülü kemik parçaları, ayakkabı ve elbise parçaları bulundu. Bulunan kemik parçalarından alınan DNA örnekleri, 6 ay süren analizlerin ardından Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu kesinleştirdi. Bu gelişme sonrasında, Bağatur'un cenazesi 8 Ocak 2025 tarihinde Elazığ'ın Kenan ilçesinde toprağa verildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cesedin bulunmasının ardından olayın şüphelileri H.G., A.R.T. ve B.T. önce yakalandı sonra da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nce cesedin bulunduğu inşaat alanına ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Malatya'da Kayıp Hüseyin Bağatur'un Cesedi Bulundu, 3 Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
img

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
img

Icardi bir kez daha baba mı oluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.