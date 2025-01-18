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Malatya'da Kanlar İçinde Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kanlar İçinde Bulunan Adam Hayatını Kaybetti
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Malatya'da evinde kanlar içinde bulunan Nihat Korkmaz, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da evinde kanlar içerisinde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Dinç sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçünü katında ikamet eden Nihat Korkmaz'ın (38) dairesinden gelen çığlık sesleri sonrası ikamete giren komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. Nihat Korkmaz'ın bir battaniye üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını, eşi ve çocukların ise çığlıklar atarak şahsın başında beklediklerini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat Korkmaz hastaneye kaldırılırken, ikamette inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca buldu. İlk belirlemelere göre kendini kendini yaraladığı değerlendirilen Nihat Korkmaz kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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