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Malatya'da Kanlar İçinde Bulunan Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Malatya'da, evinde kanlar içerisinde bulunan Nihat K., komşuların çığlık sesleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası evde yapılan incelemede bir tabanca bulundu. Nihat K.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Malatya'da evinde kanlar içerisinde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Çığlık sesleri sonrası eve giden komşular korkunç manzara ile karşılaştı

MALATYA - Malatya'da sanayi sitesinde usta olarak çalışan bir kişi, evinde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, Dinç sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçünü katında ikamet eden Nihat K.'nın dairesinden gelen çığlık sesleri sonrası ikamete giren komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. Nihat K.'nın bir battaniye üzerinde kanlar içerisinde yerde yattığını, eşi ve çocukların ise çığlıklar atarak şahsın başında beklediklerini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Nihat K. hastaneye kaldırılırken, ikamette inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca buldu. İlk belirlemelere göre kendini kendini yaraladığı değerlendirilen Nihat K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da Kanlar İçinde Bulunan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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