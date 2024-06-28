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Malatya'da Kadın Acil Destek İhbar Sistemi tanıtıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 95 çalışana, şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)' uygulaması tanıtıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 95 çalışana, şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades )" uygulaması tanıtıldı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen KADES uygulamayla ilgili bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 55'i kadın 95 çalışana (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin benzer çalışmalarının süreceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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